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Spor

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı farklı geçti

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında evinde Pınar Karşıyaka'yı 91-69 yenerek ligde 9. galibiyetini aldı.

30 Kasım 2021 Salı 22:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:41
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

FENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 12, Polonara 15, Shayok 3, Booker 17, Metecan Birsen 8, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 15, Pierre 3

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 1, Colson 20, Tyus 12, Burak Can Yıldızlı, Roll 5, Blackmon 7, Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 6, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 5

1. PERİYOT: 29-15

DEVRE: 48-30

3. PERİYOT: 71-49

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