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Spor

Fenerbahçe Beko play off yolunda avantaj peşinde

THY Avrupa Ligi'nin 32. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek.

AA27 Mart 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko play off yolunda avantaj peşinde
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, yarın oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.

Son maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 92-76 mağlup olan Baskonia 13 galibiyetle 14. sırada. İspanyol ekibinin play-in şansı bulunmuyor.

Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko, iç sahada üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı.

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