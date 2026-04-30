  • Fenerbahçe Beko sahasında Zalgiris'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko sahasında Zalgiris'i ağırlayacak

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 09:01
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

