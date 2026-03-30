  • Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı
Spor

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı lacivertli ekipte bir dönem daha resmen sona erdi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 18:24
Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

ABD doğumlu olan Wilbekin, daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymişti.

Wilbekin, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da görev aldı.

