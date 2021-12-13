İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7733
  • EURO
    15,5706
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    2101.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Serhan Aydanarığ ile yollarını ayırdı
Spor

Fenerbahçe Beko, Serhan Aydanarığ ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:14
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kariyerinde başka takımda devam edecek yardımcı antrenör Serhan Aydanarığ ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpte yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya hem Genç Takım hem de A Takım seviyesinde antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Serhan Aydanarığ ile yollarımız ayrılmıştır. Serhan Aydanarığ, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı Serhan Aydanarığ'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.