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Spor

Fenerbahçe Beko seriyi bozmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

27 Ekim 2024 Pazar 17:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko seriyi bozmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe Beko son çeyrekteki performansıyla 87-97 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko ligde 4'te 4 yaparak yoluna devam ederken Darüşşafaka Lassa ise 3. yenilgisini yaşadı.

Darüşşafaka Lassa'da Omari Moore 34 sayı – 4 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Both Gach 14 sayı – 5 asist, Tres Tinkle 14 sayı – 7 ribaund, Yiğit Onan 12 sayı – 4 ribaund, Berkay Taşkıran 6 sayı – 3 asist ile oynadı.

Fenerbahçe Beko'da Boban Marjanovic 16 sayı – 4 asist, Melih Mahmutoğlu 16 sayı – 2 ribaund, Skylar Mays 12 sayı – 5 ribaund, Metecan Birsen 10 sayı – 2 asist, Devon Hall 7, Arturs Zagars 9 sayı – 4 asist ile mücadele etti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Darüşşafaka Lassa: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-48

3. Periyot: 73-76

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