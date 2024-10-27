Fenerbahçe Beko seriyi bozmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Darüşşafaka Lassa ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe Beko son çeyrekteki performansıyla 87-97 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko ligde 4'te 4 yaparak yoluna devam ederken Darüşşafaka Lassa ise 3. yenilgisini yaşadı.

Darüşşafaka Lassa'da Omari Moore 34 sayı – 4 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Both Gach 14 sayı – 5 asist, Tres Tinkle 14 sayı – 7 ribaund, Yiğit Onan 12 sayı – 4 ribaund, Berkay Taşkıran 6 sayı – 3 asist ile oynadı.

Fenerbahçe Beko'da Boban Marjanovic 16 sayı – 4 asist, Melih Mahmutoğlu 16 sayı – 2 ribaund, Skylar Mays 12 sayı – 5 ribaund, Metecan Birsen 10 sayı – 2 asist, Devon Hall 7, Arturs Zagars 9 sayı – 4 asist ile mücadele etti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Darüşşafaka Lassa: Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgün, Appleby 3, Ege Akçay

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7, Hayes-Davis 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Emre Ekşioğlu, Erten Gazi 2

1. Periyot: 29-21

Devre: 50-48

3. Periyot: 73-76