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Spor

Fenerbahçe Beko son nefeste galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni uzatmalarda 110-105 mağlup etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko son nefeste galip!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 96-96 tamamlanan maçta Bahçeşehir Koleji'ni uzatma bölümü sonunda 110-105 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 7'si üst üste olmak üzere 15. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer'in skorer performansıyla 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 8-17. Bahçeşehir Koleji, dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle toparlandı ve çeyreğin bitimine 48 saniye kala skoru eşitledi: 19-19. Son hücumu Guduric ile sayıya çeviren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda 7 oyuncusundan skor katkısı alarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hücumda tempo yakalayan ve dış atışlardan üst üste 2 isabet bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 47-55. Ev sahibi takım, kalan bölümde farkı 4 sayıya kadar çekmesine rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-64 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko'nun basit hatalarını iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in 3 sayılık basketiyle 37. dakikada öne geçti: 84-83. İki takımın da karşılıklı basketler ürettiği kalan bölümde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in isabetli dış atışıyla son 19 saniyeye 94-93 üstün girdi. Fenerbahçe Beko'nun top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, bitime 7 saniye kala hızlı hücumdan bulduğu basketle skoru 96-93'e getirdi. Sarı-lacivertli ekipte Papagiannis'in kendi yarı sahasında uzun mesafeden zor atışı sayıya çevirmesiyle müsabakanın normal süresi 96-96 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde kaptan Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan kritik basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, sahadan 110-105 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 11, Can Maxim Mutaf 3, Scrubb 15, Cavanaugh 23, Bouteille 23, Arca Tülüoğlu 9, Kartal Özmızrak, Akif Egemen Güven, Egehan Arna 12, Berkay Candan 9

Fenerbahçe Beko: Dorsey 17, Şehmus Hazer 13, Mert Emre Ekşioğlu 10, Papagiannis 15, Sertaç Şanlı 2, Motley 16, Melih Mahmutoğlu 21, Guduric 10, Madar 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 33-49

3. Periyot: 64-72

Normal süre: 96-96

Beş faulle çıkanlar: 32.58 Sertaç Şanlı, 39.02 Guduric (Fenerbahçe Beko)

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