Fenerbahçe Beko, Süper Lig'de normal sezonu lider tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamladı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10

Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 7, Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, De Colo 10, Onuralp Bitim 3, Silva 17

1. Periyot: 22-23

Devre: 40-48

3. Periyot: 56-65

