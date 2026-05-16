Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10
Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 7, Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, De Colo 10, Onuralp Bitim 3, Silva 17
1. Periyot: 22-23
Devre: 40-48
3. Periyot: 56-65