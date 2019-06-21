Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası, TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi. Bu akşam 20.00'da oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir.”