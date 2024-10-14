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Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.

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