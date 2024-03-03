Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında farka koştu!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk etti.

Fenerbahçe Beko rakibi karşısında zorlanmadı ve 109-77 gibi farklı bir skorla maçı kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 18. galibiyetini alırken TOFAŞ ise 12. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 24 sayı – 3 ribaund ile oynarken Yam Madar 19 sayı – 10 asist, Papagiannis 17 sayı – 6 ribaund, Nigel Hayes Davis 11, Melih Mahmutoğlu ve Şehmus Hazer 10 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de 2008 doğumlu Ömer Ege Ziyaettin de 6 sayıyla maçı tamamladı.

TOFAŞ'ta Caleb Homesley 24 sayı – 7 asist, Austin Wiley 16 sayı – 15 asist, Tolga Geçim 11, Zeljko Sakic 8, Cassius Winston 7 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 30-13

2. çeyrek: 62-28

3. çeyrek: 87-51

4. çeyrek: 109-77