İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında farka koştu!
Spor

Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında farka koştu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği TOFAŞ'ı 109-77 mağlup etti.

3 Mart 2024 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ karşısında farka koştu!
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk etti.

Fenerbahçe Beko rakibi karşısında zorlanmadı ve 109-77 gibi farklı bir skorla maçı kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 18. galibiyetini alırken TOFAŞ ise 12. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 24 sayı – 3 ribaund ile oynarken Yam Madar 19 sayı – 10 asist, Papagiannis 17 sayı – 6 ribaund, Nigel Hayes Davis 11, Melih Mahmutoğlu ve Şehmus Hazer 10 sayıyla oynadı. Fenerbahçe'de 2008 doğumlu Ömer Ege Ziyaettin de 6 sayıyla maçı tamamladı.

TOFAŞ'ta Caleb Homesley 24 sayı – 7 asist, Austin Wiley 16 sayı – 15 asist, Tolga Geçim 11, Zeljko Sakic 8, Cassius Winston 7 sayıyla mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 30-13

2. çeyrek: 62-28

3. çeyrek: 87-51

4. çeyrek: 109-77

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.