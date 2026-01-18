İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıdaki etkili performansıyla TOFAŞ'ı 90-82 mağlup ederek ligdeki galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

AA18 Ocak 2026 Pazar 20:12
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-82 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10

TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 68-59

