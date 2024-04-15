Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a konuk oluyor.

15 Nisan Pazartesi günü (bugün) 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Sarı-Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'de 34. Hafta mücadelesinde Olympiacos'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine bir uzatma bölümünün ardından 84-81 mağlup oldu ve normal sezonu 20 galibiyet ile altıncı sırada noktaladı. Fenerbahçe Beko, Playoff turunda Fransa'nın güçlü temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko'nun Olympiacos mücadelesindeki en etkili isimleri 21 sayıyla Nigel Hayes-Davis ve 12 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 8 Nisan Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk etti. Mücadele, 80-90'lık skorla misafir ekibin üstünlüğü ile noktalandı. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 19, Scottie Wilbekin 18 sayı üretti. Anadolu Efes'te ise Shane Larkin ve Ercan Osmani 22'şer sayı buldu.

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Johnathan Motley ve Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Türk Telekom'da son durum:

Selçuk Ernak tarafından çalıştırılan Türk Telekom'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: İsmail Cem Ulusoy, Boran Güler, Brandon Brown, Mehmet Yağmur, Tyrone Wallace

Forvetler: James Palmer Jr., Okben Ulubay, Markis McDuffie, Troy Selim Şav, Yiğitcan Saybir

Pivotlar: Metehan Akyel, Steven Enoch, Jarrod Jones, Atakan Murat Biçer

Koç: Selçuk Ernak

Türk Telekom, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet aldı. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında 7 Nisan Pazar günü konuk olduğu Aliağa Petkimspor'a bir uzatma bölümü sonunda 96-94 yenildi. Telekom cephesinde Tyrone Wallace ve Steven Enoch 21'er, James Palmer ise 19 sayı üretti.