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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 yenerek finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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Karşılaşmaya özellikle hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli'nin basketleriyle 3. dakikada 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Campbell'ın 3 sayılık basketiyle ilk sayılarına ulaşan Türk Telekom, Stimac-Gabriel ikilisinin de skora katkı vermesiyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve 5. dakikada skora denge getirdi: 7-7. Melih Mahmutoğlu'nun art arda sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren sarı-lacivertliler, periyodu 20-13 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili bir hücum performansı sergileyen Türk Telekom, Landesberg, Campbell ve Kaya Peker'in basketleriyle 14. dakikada 24-22'lik skorla öne geçti. Her iki takımın da dış atışlarla sonuca gittiği bu dakikalarda Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas, Türk Telekom ise Gabriel ile sayılar buldu ve 17. dakika, 31-31 berabere geçildi. Stimac ile boyalı alandan sayılar üreten başkent ekibi, savunmada Sloukas'ın 3 sayılık basketlerine engel olamayınca Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-33 üstün gitti.

Türk Telekom, 3. periyoda Landesberg, Fenerbahçe Beko ise Guduric'in basketleriyle başladı. Guduric, Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile hücumda etkili olan sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada farkı çift hanelere (47-37) taşıdı. Landesberg'in sayılarıyla farkı tekrar azaltan Türk Telekom, Redding'in basketiyle 28. dakikada skoru 52-48'e getirdi. Çeyrek, 55-48 Fenerbahçe Beko lehine sonuçlandı.

Final periyoduna iyi giren Türk Telekom, özellikle Metin Türen'in 3 sayılık basketleriyle 32. dakikada skora yeniden denge getirdi: 58-58. Kalinic'in basketiyle hücumdaki sıkıntısını sonlandıran Fenerbahçe Beko, Lauvergne'nin de katkısıyla 35. dakikaya 5 sayı farkla (65-60) üstün girdi. Yaklaşık 1,5 dakika süresince takımlar sayı bulamazken, Stimac ile boyalı alandan basket-faul çıkaran Türk Telekom, son 3 dakikaya girilirken skoru 65-63'e getirdi. Kalan sürede Sloukas ile hücumlarını şekillendiren Fenerbahçe Beko, yine bu oyuncunun 3 sayılık basketiyle bitime 11 saniye kala farkı 6 sayıya (71-65) çıkardı ve karşılaşmadan da 73-65 galip ayrıldı.

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