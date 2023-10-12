Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yarın deplasmanda Valencia Basket ile oynayacakları maçta, Türkiye Ligi'nde gösterdikleri yetersiz performansın üstüne çıkmaları gerektiğini belirtti.

THY Avrupa Ligi 2. maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis ve ABD asıllı Yunan oyuncu Tyler Dorsey, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Valencia Basket'in kendi sahasında agresif bir takım olduğunu ve zor bir deplasmana gideceklerini vurgulayan Itoudis, şunları söyledi:

"Deneyimliler ve fiziksel olarak da güçlüler. Gerçekten mücadele gösteren bir takım; Monaco'ya karşı 14 hücum ribaunduyla oynadılar ve genel olarak da harika bir oyun sergilediler. Bu bizim için zorlu bir deplasman maçı. Karakterimizi ortaya koymamız ve Türkiye Ligi'nde gösterdiğimiz yetersiz performansın kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımızın her birinin sahada maksimum çabayı göstermesi gerekiyor. Sahaya çıktığımız anda mücadeleye hazır olmalıyız. Ondan sonra gerisi de gelecektir."

Tyler Dorsey ise Valencia Basket'in kararlılıkla oynayan bir ekip olduğunu belirterek, "Bu bizim ilk deplasman maçımız, dolayısıyla mental olarak farklı olacak. Bu yüzden hazırlanmalı ve savaşmaya hazır olmalıyız. Aksi takdirde deplasmanlarda zorluk çekeriz. Bu sene herhangi bir Avrupa Ligi takımıyla deplasmanda oynamak zor olacak çünkü enerjilerini taraftarlardan alıyorlar. Bu yüzden önümüzdeki iki günde özellikle zihinsel olarak hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.