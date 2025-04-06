Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için Dzanan Musa iddiası

THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasına girilirken play-off ve play-in'e kalacak takımlar büyük ölçüde netleşti.

Son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko ligde ikinci, Anadolu Efes ise beşinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko 34. haftada Bayern'e konuk olacak, Anadolu Efes ise Zalgris'i ağırlayacak.

Ligde sezonun bölümü yaklaşırken takımların gelecek sezonla ilgili transfer çalışmaları da devam ediyor. Real Madrid'in 25 yaşındaki oyun kurucusu Dzanan Musa henüz İspanyol deviyle yeni sözleşme imzalamadı.

Marca'da yer alan haberde NBA ve FIBA'nın Avrupa'da kurmayı planladığı yeni ligle birlikte takım sayısının artmasının gündemde olacağı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulacak Dubai BC'nin Dzanan Musa'yla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Haberde ayrıca Musa'nın Real Madrid'le sözleşme yenilememesi halinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da yıldız basketbolcuyla ilgilenebileceği ifade edildi.

NBA'e gittikten sonra Avrupa'ya 2021'de Anadolu Efes'le dönen Dzanan Musa, sonrasında Rio Breogan ve Real Madrid formalarını giydi. 25 yaşındaki basketbolcu NBA'de Brooklyn Nets'te oynamıştı.