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Spor

Fenerbahçe Beko, Yam Madar transferini duyurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Partizan'da forma giyen Yam Madar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Yam Madar transferini duyurdu
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Sırbistan temsilcisi Partizan forması giyen 23 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Yam Madar'ın 2022-2023 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde "Yükselen Yıldız" seçildiği hatırlatılarak, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Yam Madar'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Basketbola ülkesinin Hapoel Tel Aviv takımının altyapısında başlayan Yam Madar, son 2 sezonda Partizan ekibinde görev aldı. Genç basketbolcu, İsrail Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

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