Fenerbahçe Beko, yarı finalde

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre ve Montley ile set hücumlarından sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 16-9 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, etkili savunmasına karşı skor üretmekte zorluk çeken TOFAŞ karşısında kalan dakikalarda iyi oyununu sürdürüp, ilk çeyreği 26-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olan Fenerbahçe Beko karşısında çözümü pota altında Toure'yi etkili kullanarak bulan TOFAŞ, Manek'ten de skor katkısı alınca 15. dakikada farkı tek hanelere (30-38) indirdi. İlk çeyreğe göre daha skorer bir görüntü çizen Bursa temsilcisine Fenerbahçe Beko, Hayes'in etkili performansıyla karşılık verince, soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 49-38 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, maçın başlangıcından bu dakikalara kadar aynı oyun disiplinini bozmadı ve dış atışlarda etkili olmaya devam etti. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes ve Pierre ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, pota altından da Montley'i iyi kullanıp, 25. dakikada farkı korumayı başardı: 48-59. Ennis'in asist ve sayılarıyla konuk ekibin baskısını kıran TOFAŞ, bitime 1 dakika kala farkı bir anda 5 sayıya (60-65) indirse de Fenerbahçe Beko Montley ve Biberoviç ile sayılar bularak final periyotuna 70-60 skor avantajıyla girdi.

Son çeyreğe iyi başlayamayan TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene'nin de itirazları sonucu diskalifiye edilmesiyle oyun disiplininden koptu. Bu durumu avantaja çeviren Fenerbahçe Beko, rakibinin skorda geri dönüşüne izin vermedi ve parkeden 98-87 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, Ennis 14, Toure 24, Doyle 9, Manek 19, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Ege Demir 1, Gray 13

Fenerbahçe Beko: Montley 15, Wilbekin 6, Hayes 25, Pierre 8, Calathes 7, İsmet Akpınar 2, Samet Geyik 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç 13, Guduric 16

1. Periyot: 13-26

Devre: 38-49

3. Periyot: 60-70