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Spor

Fenerbahçe Beko, yarın Dörtlü Final için parkeye çıkacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu sahasında konuk edecek.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, yarın Dörtlü Final için parkeye çıkacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.

Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.

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