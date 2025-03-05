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Spor

Fenerbahçe Beko yarın EA7 Emporio deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko yarın EA7 Emporio deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

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