Spor

Fenerbahçe Beko yarın Fransa deplasmanında

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko yarın Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko yarın Fransa deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 15. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, Monaco'ya üstünlük kurarak üst üste 6. galibiyetini almaya çalışacak.

Organizasyonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynaması gereken mücadele ertelenmişti.

Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakaların 9'unu kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Monaco ise ikinci sırada yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Monaco ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonundan bu yana Fransa ekibi ile organizasyonda yaptığı 14 maçta 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım, son olarak geçen sezon Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 81-70 üstünlük kurarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci şampiyonluğunu elde etti.

