Spor

Fenerbahçe Beko yarın Hapoel IBI ile karşılaşacak

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 09:44
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı hedefliyor.

Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.

