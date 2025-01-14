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Spor

Fenerbahçe Beko yarın Kızılyıldız deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko yarın Kızılyıldız deplasmanında
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.

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