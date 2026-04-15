İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7568
  • EURO
    52,7994
  • ALTIN
    6924.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko yarın LDLC Asvel deplasmanında
Spor

Fenerbahçe Beko yarın LDLC Asvel deplasmanında

EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel ile karşılaşacak.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde geçen hafta oynanan müsabakaların ardından ilk 6'yı garantileyerek play-off'lara ismini yazdırdı.

Son 5 maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda ligde 5. sırada yer alıyor.

LDLC Asvel ise 8 galibiyet ve 29 mağlubiyetle ligin son sırasında bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.