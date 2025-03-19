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Spor

Fenerbahçe Beko yarın Monaco deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko yarın Monaco deplasmanında
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

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