  Fenerbahçe Beko yarın sahasında Barcelona'yı ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe Beko yarın sahasında Barcelona'yı ağırlayacak

EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:41
Fenerbahçe Beko yarın sahasında Barcelona'yı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

