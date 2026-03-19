İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3268
  • EURO
    50,8298
  • ALTIN
    6565.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe Beko yarın sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek
Spor

Fenerbahçe Beko yarın sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek

EuroLeague'in 32. haftasında Fenerbahçe Beko yarın sahasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

AA19 Mart 2026 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko yarın sahasında EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı 31 maçta 22 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, lider durumda. EA7 Emporio Armani Milan ise 31 mücadelede 16 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Üst üste 9 galibiyet elde ettikten sonra önce Sırbistan'da Kızılyıldız'a ardından da erteleme maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise son 2 maçında önce Barcelona'yı ardından da İsrail takımı Maccabi Rapyd'i yendi.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.