Spor

Fenerbahçe Beko yarın Valencia Basket deplasmanında

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 09:57
Fenerbahçe Beko yarın Valencia Basket deplasmanında
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.

