Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup etti

20 Ocak 2022 Perşembe 22:52 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:52

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 73-67 yendi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Litvanya temsilcisi 15. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris Kaunas karşısında Ulanovas, Lukosiunas ve Kalnietis'in basketleriyle ilk 4 dakikayı 9-0 geride geçen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu ve Guduric ile skoru 9-7'ye getirdi. Konuk takım, son bölümde bulduğu basketlerle ilk çeyreği 13-7 üstün kapadı.

İkinci çeyreğin başında Tarık ile üç sayı üreten sarı-lacivertli takım karşısında farkı 11 sayıya (10-21) kadar çıkaran Zalgiris Kaunas, rakibini molayı zorladı. Seyircisinin desteğine rağmen tempoyu artırmakta zorlanan ve hücumlardan düşük yüzdeli şutlarla dönen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-24 mağlup gitti.

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Litvanya ekibi, Kalnietis ve Lukosiunas'ın üç sayılık atışlarıyla 24. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 26-43. Bu bölümden sonra toparlanan sarı-lacivertli takım, Guduric, Şehmus Hazer ve Tarık'ın basketleriyle farkı 4 sayıya kadar düşürdü (44-48) ancak Lukosiunas'ın basketiyle konuk takım son çeyreğe 51-44 üstün girdi.

Son periyoda daha istekli başlayan ve farkı eriten sarı-lacivertliler, bitime 3 dakika 14 saniye kala maçta ilk kez skor üstünlüğünü yakaladı: 63-62. Son üç dakikada üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği maçta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, Booker'ın serbest atışlarıyla rahatladı ve salondan 73-67 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Floyd, Booker 6

ZALGİRİS KAUNAS: Blazevic 10, Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Cavanaugh 2, Ulanovas 16, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6

1. PERİYOT: 7-13

DEVRE: 24-30

3. PERİYOT: 44-51