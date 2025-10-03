İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e son çeyrekte kaybetti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaştı. Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan sarı-lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmadan Sarı-Lacivertliler 84-81 mağlup ayrıldı.

Açılış maçında Paris Basketbol'u 96-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. İlk maçta Monaco'yu 89-84 mağlup eden Zalgiris ise 2'de 2 ile yoluna devam etti.

Euroleague'de bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Zalgiris ise Bayern Münih'e konuk olacak.

