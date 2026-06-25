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Spor

Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Arturs Zagars

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Litvanyalı oyuncu Arturs Zagars ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Arturs Zagars
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Fenerbahçe Beko, 26 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu öncesinde kadromuza katılan Arturs Zagars ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Arturs Zagars'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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