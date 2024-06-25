İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0068
  • EURO
    35,4469
  • ALTIN
    2476.21
  • BIST100
    10656.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko ile olan sözleşmesi sona eren Johnathan Motley, İsrail ekiplerinden Hapoel Tel-Aviv'in kadrosuna katıldı.

25 Haziran 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da ayrılık
ABONE OL

Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Hapoel Tel-Aviv resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Johnathan Motley'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Hapoel Tel-Aviv'in o açıklaması:

"Johnathan Motley önümüzdeki iki yıl için Hapoel Tel-Aviv ile sözleşme imzaladı. Bu imza, hedeflerimizin ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 36 resmi maça çıkan Johnathan Motley bu karşılaşmalarda 11.2 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.