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Spor

Fenerbahçe Beko'da gözler Paris Basketbol maçında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

AA25 Mart 2025 Salı 01:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da gözler Paris Basketbol maçında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

YENMESİ HALİNDE PLAY OFF'A KALACAK

Son olarak Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.

Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor.

Konuk ekip ise yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

THY EuroLeague'in 31. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculardan Arturs Zagars maçla ilgili açıklama yaptı.

Jasikevicius, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çok önemli bir maç. Herkesin maksimum konsantrasyonla maksimum çaba göstermesine ihtiyacımız var. Paris ligdeki en hızlı takımlardan biri. Onları yavaşlatmanın ve işlerini zorlaştırmanın yollarını bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fransız temsilcisinin hızlı ve tempolu bir takım olduğunu aktaran Zagars ise şunları kaydetti:

"İyi koşuyorlar ve maç başlarında çok iyiler. Bence Avrupa Ligi'nde ilk devre performanslarında en iyi takımlardan biri. Bizim biraz daha üstüne çalışmamız gereken bir alan bu. Özellikle de ilk çeyreklerde iyi başlamak üzerine. Evimizde fiziksel, sert bir maça hazır olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımızın desteğine her zaman olduğu gibi bu maçta da ihtiyacımız var. Bizim için gerçekten önemli bir maç çünkü ev sahibi avantajını güvence altına almaya çalışıyoruz. Umarım yarın, burada yüksek sesle bizi destekleyen bir kalabalık olur."

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