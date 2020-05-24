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Spor

Fenerbahçe Beko'da Kostas Slouskas için Real Madrid ve CSKA Moskova devreye girdi

Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Kostas Sloukas'ın takımdan ayrılmasına yönelik söylentiler artarken EuroLeague'in önemli ekipleri CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiacos'un devrede oldukları belirtildi.

24 Mayıs 2020 Pazar 21:42 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 21:42
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezon bütçesinin ne kadar olacağı merak edilirken kadrodaki isimlerin ayrılmalarına yönelik söylentiler de artıyor.

Datome, Kalinic, Derrick Williams gibi isimlerin yanı sıra Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın da takımdan ayrılmasına ilişkin haberler dikkat çekiyor.

Daha önce Yunan basını tarafından eski takımı Olympiacos'un Sloukas'a 3 yıl için 5 milyon Euro'luk bir kontrat önermeye hazırlandığı belirtilmişti.

CSKA MOSKOVA VE REAL MADRİD DEVREDE

Sloukas'ın Fenerbahçe ile 2 yıllık kontratı daha bulunmasına rağmen takımdan ayrılabileceği ifade edilirken Eurohoops'un haberine göre Olympiacos'un yanı sıra CSKA Moskova ve Real Madrid de oyuncunun transferi adına devredeler.

CSKA Moskova, Mike James'in yanına bir oyun kurucu takviyesi planlarken Real Madrid de NBA'e gitme ihtimali bulunan Facundo Campazzo'nun boşluğunu doldurmak adına arayışlar içinde. 

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