Spor

Fenerbahçe Beko'da kötü gidiş sürüyor: Üst üste 4. yenilgi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında Hapoel IBI'ye 95-80 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı. İsrail ekibi karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilerken sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

AA7 Nisan 2026 Salı 21:38 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel IBI'ye 95-80 yenildi.

Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.

Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko organizasyonda üst üste 4, toplamda ise 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 22'nci galibiyetini elde etti.

