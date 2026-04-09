Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor: Real Madrid'e mağlup

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 37. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 74-69 yenildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka dengeli başladı. İki takım da hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamazken ilk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin son dakikasına Real Madrid 19-17 önde girerken, Fenerbahçe Beko önce Tucker ardından da Melli'nin basketleriyle periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko hızlı başladı. Silva, Boston ve Baldwin'in üst üste sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan sarı-lacivertliler, 2 dakikalık bölümde skoru 29-21 yaptı. Molanın ardından Fenerbahçe Beko hücumlardan boş dönerken, Real Madrid 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 29-32. Bu periyotta özellikle dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-34 geride gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayarak farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Real Madrid'de özellikle Campazzo dış atışlardaki isabetiyle farkın kapanmasına engel oldu. İspanyol ekibi televizyon molasına 51-46 önde girdi. Molanın ardından savunmada etkili olan Fenerbahçe Beko, Boston, Melli ve Baldwin'in basketleriyle 12-0'lık seri yakaladı: 58-51. Sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Son çeyrekte iki takım da sert savunma yaptı. İlk 5 dakikalık bölüm 62-62 eşitlikle geçildi. Molanın ardından Real Madrid, Hezonaj ve Campazzo'nun basketleriyle son 1 dakikaya 6 sayı önde girdi: 66-72. İspanyol ekibi parkeden 74-69'luk galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe Beko üst üste 5. yenilgisini yaşadı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Melli 15, Tucker 11, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Baldwin 10, Boston 21, Silva 2, Birch 1, Metecan Birsen, Colson

Real Madrid: Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Tavares 12, Feliz 2, Lyles 12, Abalde 3, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Llull 1

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54