Fenerbahçe Beko'da Obrodovic krizi! FIBA'ya şikayet etti

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:53

Türkiye’de ve THY Euroleague’de başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe Beko da son süreçte büyük bir mali krizin içine düştü. Diriliş Postası'nın haberine göre, koç Obradoviç alacakları nedeniyle Fenerbahçe'yi FIBA'ya şikayet etti.

ASIL DARBE UMULMADIK YERDEN

Türkiye liginin yanı sıra THY Avrupa Ligi’nin de ertelenmesiyle büyük gelir kaybı yaşayan Sarı-Lacivertli ekipte gelir muslukları iyice kısılınca ödeme güçlüğü baş gösterdi.

Dev bütçelerle kadrosunda tuttuğu oyuncularının alacaklarını ödemekte zorluk çeken Sarı-Lacivertli kulüpte, yabancı yıldızların kulübü FIBA’ya şikayet etmeleriyle kara tablo su yüzüne çıkmış oldu. Ancak Fenerbahçe Beko’daki “şikayet” krizinin oyuncularla sınırlı olmadığı öğrenildi.

FIBA’YA YAZILI BAŞVURU YAPTI

Fenerbahçe’nin son yıllardaki başarısının mimarı olarak gösterilen baş antrenör Zeljko Obradovic’in de alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle FIBA’ya şikayet dilekçesi sunduğu ortaya çıktı. Oyuncularla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle halihazırda zor günler geçiren Fenerbahçe yönetiminin Obra’nın şikayetini şaşkınlıkla karşıladığı ve bu duruma bir hayli içerledikleri belirtildi.

ALTERNATİF İSİMLER KONUŞULUYOR

Gelen bilgilere göre yönetim derhal harekete geçerek Obra’nın alacaklarını bir kalemde ödedi. Ancak bu beklenmedik hamle, tecrübeli çalıştırıcıyla sürdürülen yeni sözleşme görüşmelerini de etkilemiş görünüyor. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, Obradovic ile yola devam etmeme konusunu gündeme alırken Hırvat hocaya atlternatif isimler de konuşulmaya başlandı.