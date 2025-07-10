İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0729
  • EURO
    47,1418
  • ALTIN
    4285.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye
Spor

Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye

Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un ekibine katıldı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye
ABONE OL

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibine, yardımcı antrenör olarak Litvanyalı deneyimli çalıştırıcı Kazys Maksvytis katıldı. 1977 doğumlu Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Avrupa basketbolunun en tecrübeli isimlerinden biri. Antrenörlük kariyerine 2010-2011 sezonunda ülkesinde Aisciai Kaunas ile başlayan Maksvytis, ardından Sakalai Vilnius, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis ve Parma Perm gibi ekiplerde çalıştı. 2021-2024 yılları arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca 2022-2023 yılları arasında Zalgiris Kaunas'ta da başantrenör olarak görev aldı. Deneyimli ismimiz, son olarak 2024 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde Manisa Basket'i çalıştırıyordu. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nde zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.