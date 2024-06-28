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Spor

Fenerbahçe Beko'da transfer

Fenerbahçe Beko, son olarak Maccabi Tel-Aviv forması giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Bonzie Colsun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

28 Haziran 2024 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da transfer
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Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmasını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferi daha açıkladı.

Fenerbahçe Beko son olarak Maccabi Tel-Aviv forması giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı Bonzie Colson'u, 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Birleşik Amerikalı forvet Bonzie Colson (1996, 1.98) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı."

Fenerbahçe Beko, Davon Hall'dan sonra ikinci takviyesini de gerçekleştirmiş oldu.

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel-Aviv formasıyla EuroLeague'de 40 resmi maça çıkan Bonzie Colson bu karşılaşmalarda 12.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

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