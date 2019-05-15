Fenerbahçe Beko'da Vesely ve Kalinic sevinci!

THY EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'le karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haber geldi.

Sağlık durumları belli olmayan iki oyuncu Nikola Kalinic ve Jan Vesely, organizasyonun düzenleneceği Vitoria-Gasteiz şehrine götürüldüler.

Öte yandan sakatlıkları bulunan ve Final Four'da oynama imkanı olmayan oyuncular Luigi Datome ile Joffrey Lauvergne, kafilede yer almadı.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Eşleşmede tur atlayan takım, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da finalde karşılaşacak.