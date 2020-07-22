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Spor

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü!

Fenerbahçe Beko'da 8. ayrılık Kostas Sloukas ile gerçekleşiyor. İki taraf da sözleşme feshinde anlaşma sağladı. Kostas Sloukas'ın yeni takımı ise Olympiakos oluyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:23
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Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşmesini sona erdirmek üzere anlaşmaya vardı.

Yunanistan'dan Ta Nea'nın haberine göre; 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Kostas Sloukas, sarı lacivertli kulüple sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yunan oyun kurucunun, Olympiakos Başantrenörü Giorgios Bartzokas'ın sisteminde önemli bir rolü olacağı ve takımın liderlerinden biri olacağı vurgulandı.

8. AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR

Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ve Derrick Williams Valencia'ya, Joffrey Lauvergne Zalgiris'e, Egehan Arna Beşiktaş'a, Gigi Datome ise Valencia'ya gitti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren James Nunnally ve Malcolm Thomas ile de sözleşme yenilenmedi.

Kostas Sloukas da ayrılırsa Fenerbahçe Beko'da bu yaz 8. ayrılık gerçekleşmiş olacak.

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