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Spor

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde genel menajer Derya Yannier, saha ortasında oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı.

Dünya Kupası'nda görev yapan başantrenör Dimitris Itoudis ve oyuncular Marko Guduric, Georgios Papagiannis ile Raul Neto'nun yanı sıra izinli olan Nigel Hayes-Davis'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık iki saat sürdü.

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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