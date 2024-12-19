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Spor

Fenerbahçe Beko'dan açıklama geldi! Paris Basketbol maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bu akşam Paris Basketbol ile oynanacak maçın ertelendiğini duyurdu.

19 Aralık 2024 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan açıklama geldi! Paris Basketbol maçı ertelendi
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THY EuroLeague'de bu akşam (19 Aralık Perşembe) oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ertelendi.

Paris Basketball, çoğu oyuncusu hastalandığı için kadro oluşturamadı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

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