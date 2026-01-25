Fenerbahçe Beko'dan Aliağa'da kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi.
Salon: ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,
Fenerbahçe Beko: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,
1. Periyot: 12-11
Devre: 30-30
3. Periyot: 49-51