25 Ocak 2026 Pazar
  • Fenerbahçe Beko'dan Aliağa'da kritik galibiyet
Spor

Fenerbahçe Beko'dan Aliağa'da kritik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.

25 Ocak 2026 Pazar 20:23
Fenerbahçe Beko'dan Aliağa'da kritik galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi.

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

Fenerbahçe Beko: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1.⁠ ⁠Periyot: 12-11

Devre: 30-30

3.⁠ ⁠Periyot: 49-51

