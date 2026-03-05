İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9997
  • EURO
    51,0884
  • ALTIN
    7166.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da üst üste 9. galibiyet!
Spor

Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da üst üste 9. galibiyet!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Monaco'yu 88-70 mağlup etti. Turnuvada üst üste 9. galibiyetini alan sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü.

AA5 Mart 2026 Perşembe 23:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da üst üste 9. galibiyet!
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 88-70 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Jantunen ve Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Periyodun kalanında iki takım da pota altında karşılıklı basketler buldu. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da sert savunma yaparak başladı. Bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde takımlar ikişer sayı üretebildi. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko; Boston ve Silva'nın üst üste basketleriyle skoru 28-20'ye getirdi. Monaco bu sayılara Begarin ve Blossomgame'in atışlarıyla karşılık verirken Jasikevicius molaya gitti. Mola dönüşünde Silva ve Colson ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, farkı çift haneye çıkardı: 34-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle gitti.

İkinci devre de ilk yarıdaki gibi karşılıklı sayılarla başladı. Monaco'da James, Fenerbahçe Beko'da ise Baldwin öne çıkan isimler olurken Horton Tucker'ın üst üste sayılarıyla fark 13 sayıya yükseldi: 59-46. Bu çeyrekte dış atışlarda da başarılı olan Fenerbahçe Beko, son periyoda 66-52 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Monaco oldu. Hayes ve James'in basketlerinin ardından üç sayılık basketlerde de etkili olan Fransa temsilcisi, 10-3'lük seri yakalayarak farkı 7 sayıya düşürdü: 69-62.

Sarı-lacivertlilerde takımın en dikkati çeken ismi olan Tucker, 2 hücumda bulduğu 4 sayıyla bitime 5 dakika kala farkın yeniden çift hanelere çıkmasını sağladı: 75-64. Son bölümde Monaco'nun farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 88-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 9. kez kazanan lider Fenerbahçe Beko, toplamda ise 29 maç sonunda 22. galibiyetini elde etti. Monaco ise 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52

Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco)

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.