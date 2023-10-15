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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Bahçeşehir'e 113 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 113-98 mağlup etti.

15 Ekim 2023 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Bahçeşehir'e 113 sayı!
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Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir'i 113-98 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, İsmail Binbir

Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 17, Motley 25, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı 10, Guduric 12, Sestina 4

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 5, Boutsiele 11, Scrubb 26, Cavanaugh 11, Bouteille 18, Ali Yüceoral 2, Muhammed Baygül 16, Cengiz Sarp Coşkun, Akif Egemen Güven 7, Can Maxim Mutaf, Ahmet Safa Yılmaz 2

1. Periyot: 34-28

Devre: 58-44

3. Periyot: 85-77

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