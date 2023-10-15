Fenerbahçe Beko'dan Bahçeşehir'e 113 sayı!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir'i 113-98 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, İsmail Binbir
Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 17, Motley 25, Şehmus Hazer 9, Sertaç Şanlı 10, Guduric 12, Sestina 4
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 5, Boutsiele 11, Scrubb 26, Cavanaugh 11, Bouteille 18, Ali Yüceoral 2, Muhammed Baygül 16, Cengiz Sarp Coşkun, Akif Egemen Güven 7, Can Maxim Mutaf, Ahmet Safa Yılmaz 2
1. Periyot: 34-28
Devre: 58-44
3. Periyot: 85-77