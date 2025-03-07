İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,544
  • EURO
    39,4704
  • ALTIN
    3416.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'dan Milano potasına 100 sayı
Spor

Fenerbahçe Beko'dan Milano potasına 100 sayı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu EA7 Emporio Armani Milano'yu 100-76 mağlup etti.

AA7 Mart 2025 Cuma 00:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Milano potasına 100 sayı
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oldu.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 100-76 kazandı.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 28. maçında 19. galibiyetini elde etti.

Salon: Unipol Forum

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre

1. Periyot: 19-24

Devre: 37-53

3. Periyot: 56-76

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.