Fenerbahçe Beko'dan Milano potasına 100 sayı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oldu.
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 100-76 kazandı.
Fenerbahçe, EuroLeague'deki 28. maçında 19. galibiyetini elde etti.
Salon: Unipol Forum
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre
1. Periyot: 19-24
Devre: 37-53
3. Periyot: 56-76