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Fenerbahçe Beko'dan müthiş galibiyet!

THY EuroLeague'in 15. haftasında lider Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i son 2 dakikada geriden gelerek 65-63 mağlup etti ve 14. galibiyetini aldı.

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THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında İstanbul'da Real Madrid'i konuk etti. Son iki dakikaya 6 sayı farkla geride giren Fenerbahçe, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve Real Madrid'i bitime 6.6 kala Datome'nin bulduğu sayılarla 65-63 mağlup etti.
 
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