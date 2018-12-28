Fenerbahçe Beko'dan müthiş galibiyet!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında İstanbul'da Real Madrid'i konuk etti. Son iki dakikaya 6 sayı farkla geride giren Fenerbahçe, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve Real Madrid'i bitime 6.6 kala Datome'nin bulduğu sayılarla 65-63 mağlup etti.

Detaylar birazdan...