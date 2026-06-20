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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'ya veda!

Fenerbahçe Beko, aktif basketbol kariyerini noktalayan Nando De Colo'ya veda etti.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 21:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'ya veda!
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Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, tecrübeli basketbolcuya teşekkür edildi.

İşte Fenerbahçe'nin veda mesajı;

Her Şey İçin Teşekkürler, Efsane!

2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği Çubuklu formamızla Sarı Mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı.

Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe Basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

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