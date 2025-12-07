İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Fenerbahçe Beko'dan rahat galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64'lük skorla mağlup etti.

AA7 Aralık 2025 Pazar 15:20 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12 , Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63

  • Fenerbahçe Beko
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

